جدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسعقدت وزارة المالية ومركز تحقيق كفاء الإنفاق بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والغرفة التجارية بجدة الأحد الماضي ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحة تفضيل المحتوى المحلي، وذلك في مقر الغرفة التجارية بجدة.وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان أن الورشة التي يأتي انعقادها مع اقتراب موعد تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في الأول من ديسمر المقبل تأتي في إطار الوصول إلى تحقيق رسالة الوزارة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق من خلال الحوكمة الفاعلة، وجهود المركز لدعم تفعيل النظام الجديد بشكل سلس، مبيناً أن الورشة ناقشت عدة محاور منها: أهداف النظام الجديد ونطاق تطبيقه، والفروقات بين النظامين القديم والجديد مع التفصيل فيها، إضافة لأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.وأشار العوجان إلى أن المركز يعمل على مشروع لإدارة التغيير للنظام الجديد الذي يهدف إلى تسهيل عملية الانتقال له من خلال مجموعة من البرامج، من أهمها: برنامج تدريب ممارسي المشتريات على النظام الجديد ولوائحه الداعمة، إضافة إلى تأهيل عدد منهم ليكونوا بمثابة الداعم والممكن لزملائهم في تطبيق النظام الجديد.يُذكر أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي صدر بموجب المرسوم الملكي يهدف إلى تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشروعات التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق أفضل قيمة وحماية للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين.// انتهى //22:38ت م0330