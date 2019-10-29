جدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقه على نظام الجامعات الجديد، كما هنأ معالي وزير التعليم بصدور الموافقة على النظام الجديد , مثمناً جهوده في دعم مسيرة الجامعات وتمكينها لتحقيق الأهداف المرجوة منه.ونوّه معاليه في تصريحه بمناسبة صدور الموافقة على دعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم العالي وصدور الموافقة للنظام الجديد للجامعات والذي سيسهم في تطوير منظومة الجامعات، ورفع جودة مخرجاتها وضمان استدامتها وتحقيق انعكاس حقيقي لمضامين رؤية ٢٠٣٠ في التنظيم الإداري للجامعات،كما سيمكن النظام الجديد للجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفقاً للاحتياجات التنموية وفرصة العمل بالمنطقة التي تخدمها، وكذلك إيجاد مصادر تنموية للجامعات إلى جانب تحقيق الاستقلالية المنضبطة لها بالإضافة لتوسيع المشاركة في اتخاذ القرارات من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس.وبين الدكتور اليوبي أن الصلاحيات التي مُنحت للجامعات جوهرية وتمنح الجامعات مرونة أكبر في اتخاذ القرار، كما ستسهم في تمكين مؤسسات التعليم العالي وتحقيق الأهداف المرجوة منه.// انتهى //22:41ت م0331