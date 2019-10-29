الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية تركيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة اردوغان كوك وعدد من منسوبي السفارة.حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:52ت م0332