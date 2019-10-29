عام / محافظ حفر الباطن يعزي أسرة المتوفين جراء الأمطار التي شهدتها المحافظة
الثلاثاء 1441/3/1 هـ الموافق 2019/10/29 م واس
حفر الباطن 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واس
نقل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة لأسرة المتوفين جراء الأمطار والرياح المصاحبة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
وقدم سموه تعازيه لأسرة المتوفين ، سائلا الله لهم المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.
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22:56ت م
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