حفر الباطن ‪ ‬01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنقل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة لأسرة المتوفين جراء الأمطار والرياح المصاحبة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.وقدم سموه تعازيه لأسرة المتوفين ، سائلا الله لهم المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.// انتهى //22:56ت م0333