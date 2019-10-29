المنامة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسالتقى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية البروفيسور فيتالي نعومكين، ورئيس معهد السلام الدولي تيري رود لارسون كلا على حدة.وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون المشترك بين البحرين ومعهد الدراسات الشرقية ومعهد السلام الدولي، إضافة إلى بحث المشاريع والبرامج ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:10ت م0334