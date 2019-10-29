الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرفع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ‎النظام الجديد للجامعات، مبينًا أن ذلك القرار يصب في صالح تنمية وازدهار جامعات المملكة في ميادين العلم المختلفة.وأكد الدكتور إبراهيم المعيقل في تصريح له أن النظام الجديد سيسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، ويرفع من كفاءة تنمية الموارد المالية والقدرات البشرية ويمكن الجامعات من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وفق السياسات العامة التي تقرها من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح، معربًا عن تقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهده ومتابعته حتى رأى هذا النظام النور.وبين أن النظام الجديد للجامعات يأتي ضمن إطار مضامين رؤية المملكة 2030 الطموحة التي عززت من مفهوم التنمية وتطوير الإمكانات المتاحة مما أسهم في الخروج بخطط استراتيجية تصب في صالح تطوير التنظيم الإداري للجامعات والهياكل التنظيمية ومؤشرات الأداء، مفيدًا أن هذا النظام سيجعل الجامعات تتسابق في البحث عن مصادر تمويل جديدة ويساهم في حفظ التكلفة التشغيلية.وأشار إلى أن الجامعة السعودية الإلكترونية لديها عشرة فروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتقدم تخصصات فريدة تتواكب مع حاجة سوق العمل من خلال تطبيق نظام تعليمي فريد ومتقدم وهو التعليم المدمج الذي يضمن المرونة والتفاعلية باستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتطورة.// انتهى //23:15ت م0335