الشقيق 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسقام رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب مقعد بن محمد السبيعي اليوم بجولة تفقدية للمشروعات البلدية والخدمية الجاري تنفيذها بقرى الرصاصة التابعة للمركز.ووقف رئيس مركز الشقيق خلال الجولة على عدد من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في مجالات السفلتة والإنارة وغيرها من المجالات البلدية.وأكد السبيعي أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الدائمة بتفقد المحافظات والمراكز والقرى وتلمس احتياجات الأهالي، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم بمختلف المناطق.//انتهى //23:33ت م0336