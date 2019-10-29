الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ"مبادرة مستقبل الاستثمار 2019" التي تعقد في الرياض.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:35ت م0337