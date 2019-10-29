الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم ، معالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن وسبل تعزيزها في المجالات كافة.// انتهى //23:43ت م0338