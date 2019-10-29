الرياض 1 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد ألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //23:46ت م0339