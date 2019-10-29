سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ السيد ألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين
الثلاثاء 1441/3/1 هـ الموافق 2019/10/29 م واس
الرياض 1 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد ألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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23:46ت م
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