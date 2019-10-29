الرياض 1 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد ألبرتو فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //23:46ت م0340