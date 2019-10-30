عرعر 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على اعتماد نظام الجامعات الجديد.وأوضح معاليه أن التعليم العالي بشكل عام والجامعات الناشئة على وجه الخصوص كجامعة الحدود الشمالية تعول كثيراً على هذا النظام لما فيه من تكامل في الأداء الجامعي بجانبيه الأكاديمي والإداري، وتصنيف الجامعات السعودية، وإتاحة الفرص التطويرية لها، ورفع كفاءة العمل الجامعي ضمن منظومة تتوافق وتوجهات رؤية المملكة 2030، التي ستمكن الجامعات السعودية من تطوير نظام إنفاقها المالي على مشاريع البنى التحتية وفرص الاستثمار الربحي، وافتتاح وإنشاء الفروع الجامعية والكليات وتطبيق معايير الجودة وحفظ استقلالية الجامعات واستحداث وتفعيل البرامج والتخصصات وتطوير الخطط الدراسية،وأضاف: أن الجامعة تستطيع حسب النظام الجديد حوكمة العمل وتنويع مصادر التمويل وتحسين نوعية ومستوى مهارات الخريجين بما يلبي احتياجات بيئة العمل وما توفره من فرص عمل للخريجين المتميزين.// انتهى //00:00ت م0341