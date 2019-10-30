القاهرة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسعقدت لجنة فلسطين في البرلمان العربي اجتماعاً اليوم في القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي وحضور نائب رئيس اللجنة عزام نجيب الأحمد وأعضاء اللجنة، واستعرضت فيه تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.وأفاد بيان للبرلمان العربي بأن اللجنة أعدت مشروع قرار لعرضه على جلسة البرلمان العربي المزمع عقدها الخميس المقبل بالقاهرة، لافتًا إلى أن مشروع القرار يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة، ويدعو جميع الفصائل وأطياف الشعب الفلسطيني للمشاركة في هذه الانتخابات التي دعا لها الرئيس محمود عباس بوصفها مدخلاً لإنهاء الانقسام.وأشار البيان إلى أن مشروع القرار يطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وقطاع غزة،وأضاف البيان أن اللجنة أعدت مذكرة بشأن مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وأكدت على التمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وبجميع الاتفاقيات التي تُفضي إلى إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس.وكلفت اللجنة رئيس البرلمان العربي بمخاطبة برلمانات ودول العالم للتصويت لتجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر له الأول من ديسمبر المقبل، لافتة إلى ضرورة التصدي لمحاولات تصفية الأونروا.// انتهى //00:04ت م0343