لندن 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسصوت مجلس العموم البريطاني اليوم على مقترح الحكومة البريطانية لصالح إجراء انتخابات عامة مبكرة بالأغلبية في يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل.وصوت 438 نائباً مقابل 20 صوتاً لصالح القرار، وذلك عقب رفض تصويت آخر لعقد الانتخابات المبكرة في 9 ديسمبر بأغلبية 315 صوتاً مقابل 295 صوتاً.وتأتي الانتخابات سعياً للخروج من المأزق السياسي الناجم عن الخلافات السياسية حول عملية خروج بريطانبا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست ).// انتهى //00:06ت م0345