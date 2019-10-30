الأمم المتحدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأكدت الأمم المتحدة على أهمية حماية الأرواح وتجنب اللجوء إلى العنف والتحريض على المناوشات وضرورة البحث عن حل سياسي في البلد الذي يشهد احتجاجات منذ أسبوعين عقب تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته اليوم.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك اليوم قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام " إن الأمين العام يدعو جميع الأطراف في لبنان إلى الحفاظ على السلام وتجنب العنف، ويعرب عن أمله في إيجاد حل سياسي للحفاظ على الاستقرار والسلم في البلد".وفيما يتعلق بأحداث العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في لبنان اليوم قال حق: " إننا نعارض بشدة كل الهجمات التي تعيق المظاهرات السلمية في كثير من دول العالم ومن بينها لبنان".وأضاف حق " إن الأمم المتحدة تشدد على الحاجة لحماية المدنيين والمتظاهرين السلميين، وأن المنظمة الدولية ستتدخل في نطاق ما تسمح به الحكومة اللبنانية والأحزاب، مؤكدة أن يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على تواصل دائم مع الأطراف اللبنانية".// انتهى //00:30ت م0346