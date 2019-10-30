واشنطن 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن عن قلقه تجاه ما وصفه بالوضع الخطير المستمر في شمال شرقي سوريا، حاثّاً كل الأطراف على العمل من أجل استقرار الوضع هناك.وقال رايبرن: "نحن قلقون من استمرار الوضع الخطير في شمال شرقي سوريا، ولهذا السبب نستمر في دعوة الجانب التركي إلى الالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السابع عشر من أكتوبر"، معربًا أن الولايات المتحدة لن تسمح بتحول الوضع في الشمال الشرقي إلى صراع جديد قد يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في سوريا.// انتهى //00:43ت م0348