المنامة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستواصلت فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي (BIDEC 2019) للدفاع الذي يهدف في نسخته الثانية إلى تعزيز دور القطاع الدفاعي والعسكري ومختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة في المجال الدفاعي.وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر ثلاث جلسات حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان "المنظور العالمي للتكنولوجيا العسكرية" فيما كان موضوع الجلسة الثانية "إستراتيجيات الدفاع السيبراني" والجلسة الثالثة بعنوان "آثار التطورات في الذكاء الاصطناعي على القوات المسلحة".كما انطلقت اليوم فعاليات الأنشطة الخارجية المصاحبة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع .// انتهى //00:47ت م0349