القاهرة 1 ربيع أول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم نظيره الألماني هايكو ماس الذي يزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأوضح ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري أن المباحثات تناولت عدداً من المسائل من بينها مكافحة الإرهاب، لافتاً النظر إلى أهمية الجهود التي تبذلها مصر وألمانيا في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة استعراض آخر التطورات في الشرق الأوسط.// انتهى //00:53ت م0350