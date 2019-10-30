الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسغادر دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند والوفد المرافق له الرياض اليوم عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".وكان في وداع دولته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق - وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //01:02ت م0351