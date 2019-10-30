الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ‎النظام الجديد للجامعات.كما هنأ معاليه، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على هذا الإنجاز المميز الذي سينقل الجامعات السعودية إلى مصاف الجامعات العالمية ، مبينًا أن نظام الجامعات سيحدث نقلة نوعية في أداء الجامعات نحو مزيد من التطور والتميز والتنافسية ، ويحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وأكد معاليه أن نظام الجامعات الجديد سيسهم في تطوير الجامعات والتعليم العالي من خلال تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، موضحاً أن النظام يشرع قدرات الجامعات في تطوير مواردها الذاتية ويسمح لها بإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وتمكينها من إقرار تخصصاتها وبرامجها واختيار قياداتها على أساس من الكفاءة والتميز والرفع من جودة الأداء ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن في الجامعات، بالاضافة لتنمية القدرات البشرية والاستثمار الأمثل في الكفاءات والابتكار وريادة الاعمال لتفعيل الاقتصاد المعرفي.// انتهى //01:20ت م0352