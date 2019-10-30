جيزان 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الدم بجازان اليوم الاجتماع الثاني لأعضاء الجمعية العمومية ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس محمد بن صالح بابقي وذلك بقاعة الاجتماعات بالجمعية بمدينة جيزان.وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومنها استعراض أداء الجمعية وسبل تطوير خدماتها، وأهم مسارات الأداء والإنجاز خلال الفترة المقبلة، بما يحقق النتائج المرجوة على صعيد مسارات التوسع والجودة والتواصل المجتمعي والشراكات الإستراتيجية والشفافية وتنمية الموارد المالية من خلال خطتها الإستراتيجية الخمسية للعوام القادمة.// انتهى //01:34ت م0354