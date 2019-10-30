مأرب 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسقتل أحد منتسبي القوات المسلحة اليمنية وأصيب آخران اليوم إثر سقوط صاروخ على أحد المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية في محافظة مأرب.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي في تصريح لموقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الصاروخ سقط على غرفة حراسة في الموقع العسكري، ما أدى إلى مقتل أحد الضباط المناوبين وجرح اثنين آخرين"، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني الجيش الوطني اليمني وقيادته عن مواصلة السير نحو استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن, ولن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة إلا إصراراً وثباتاً للمضي نحو تحقيق كامل الأهداف المنشودة.وثمن العميد مجلي ما يقدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة من مساندة ودعم للشعب اليمني في هذه المعركة الدفاعية لصد المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.// انتهى //01:50ت م0355