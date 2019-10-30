ياوندي 1 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسشردّت الفيضانات التي اجتاحت المناطق الحدودية بين الكاميرون وتشاد أكثر من 100 ألف شخص.وأعلن مسؤول كاميروني اليوم أن هذه الفيضانات تُعد الأسوأ من نوعها في هذه المناطق منذ عام 2012 م، مشيرا إلى أن الأمطار التي هطلت بغزارة لأيام أدت إلى تدمير منازل ومزارع، كما حاصرت بعض سكان القرى الحدودية بين البلدين.// انتهى //02:18ت م0356