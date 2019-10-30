الدمام 1 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بالجبيل أمس، معرضا فنيا، خلال مشاركتها بفعاليات أكتوبر الوردي، التي تنظمها إدارة الخدمات الاجتماعية بالجبيل الصناعية، ويستمر لمدة يومين.واشتمل المعرض على 27 عملا فنيا لـ 12 فنانة من أعضاء الجمعية، يمثلون جنسيات مختلفة، تنوعت أعمالهن بين لوحات تشكيلية، وأعمال فنية بالخيوط، وتشكيل الحروف، حيث عبرن خلال الفعاليات عن دعمهن لمرضى سرطان الثدي، وتوعية الزوار بمخاطره.وأوضحت مديرة جسفت الجبيل نادية العتيبي أن الجمعية تشارك بحسها الإنساني، ودورها المجتمعي، لإثراء المحتوى التوعوي، وتعظيم الأثر الإيجابي للفنان في توظيف فنه لتوعية المجتمع، مبينةً أن البرامج التي تقدمها جسفت الجبيل، تمتلك معايير هادفة لتعزيز قيم المجتمع السامية، ونشر ثقافة الذوق العام والوعي الفني الهادف.// انتهى//02:44ت م0357