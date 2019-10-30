مكة المكرمة 1 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي - قسم التربية الفنية – اليوم معرض الفنون التشكيلية تحت شعار "وطن الشموخ" .وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود التي تجولت بالمعرض أن الفن هو مظهر من مظاهر تقدم الفكر ويعطي أبعادا كثيرة، مشيدة بما شاهدته من الأعمال الفنية الرائعة التي ضمها معرض وطن الشموخ، والذي يعكس ما تتمتع به طالباتنا من إبداعات فنية رائعة وحس إنساني جميل؛ حيث يتيح المعرض فرصة إيجاد شراكة بين الفن والمجتمع لاهتمامه بإبراز وعرض الاتجاهات الفنية للطالبات والتي ستكون أساسا لنشر الوعي الثقافي الفني وتنمية القدرة على تحليل ونقد وتذوق الأعمال الفنية لدى المجتمع .وأشارت مديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري إلى أن الفن التشكيلي هو روح الاحساس والفن العابر للحدود والمفهوم بكل اللغات وعليه تمت ترجمة أحاسيس فناناتنا في حب الوطن إلى إنتاج إبداعي على هيئة أعمال مميزة، والتي سيكون لها مجد مشرف بإذن الله، مؤكدة أن المعرض له دور كبير في المساهمة في مد جسور التواصل والتعايش، وأن الفنون بأشكالها المختلفة تسهم في تعزيز المنافسة، وقيم العمل الجماعي .وفي نهاية الجولة كرمت الأميرة هيفاء الفيصل المشرفات التربويات والمعلمات المشاركات في المعرض .// انتهى //03:04ت م0358