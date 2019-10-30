الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل العاهل الأردني ورئيس الوزراء الهنديأمام خادم الحرمين.. وزيرا الخارجية والنقل يؤديان القسمخادم الحرمين يدعو إلى صلاة الاستسقاءالقيادة تهنئ فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتينولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019ولي العهد يلتقي وزير الخزانة الأميركي وكبير مستشاري ترمبولي العهد ومودي يوقعان على اتفاق لإنشاء مجلس الشراكة السعودي الهنديولي العهد يهنئ ترمب هاتفياً بمقتل زعيم «داعش»مبادرات ولي العهد حديث العالممجلس الوزراء يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية وبنك التنمية الاجتماعيةصناع القرار يبحثون في «دافوس الصحراء» التحديات الاقتصاديةخارطة طريق سعودية - برازيلية لبحث فرص استثمارية بعشرة مليارات دولارالشورى يطالب مكتبة الملك فهد بمنصة للبحوث والعمل في إجازة نهاية الأسبوع"التقاعد" تطلق خدمة التظلمات إلكترونياًرئيس الأركان: التعاون المشترك بين الدول الراعية للإرهاب والتنـظيمات يـهدد الأمـن الإقليمي والدوليالمعلمي: لا نسعى للحرب ولن نتردد في حماية أراضيناواشنطن تستضيف اجتماع وزراء دول التحالف المناهض لداعشمصرع وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بحجةنجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيالالحريري ينحني للعاصفة: وصلنا لطريق مسدودترمب يعلن مصرع «خليفة» البغداديالحراك العراقي يتواصل: باقون حتى «التغيير»// يتبع //06:02ت م0003