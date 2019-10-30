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الأربعاء 1441/3/2 هـ الموافق 2019/10/30 م واس
الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل العاهل الأردني ورئيس الوزراء الهندي
أمام خادم الحرمين.. وزيرا الخارجية والنقل يؤديان القسم
خادم الحرمين يدعو إلى صلاة الاستسقاء
القيادة تهنئ فرنانديز بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين
ولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019
ولي العهد يلتقي وزير الخزانة الأميركي وكبير مستشاري ترمب
ولي العهد ومودي يوقعان على اتفاق لإنشاء مجلس الشراكة السعودي الهندي
ولي العهد يهنئ ترمب هاتفياً بمقتل زعيم «داعش»
مبادرات ولي العهد حديث العالم
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات نظام صندوق التنمية وبنك التنمية الاجتماعية
صناع القرار يبحثون في «دافوس الصحراء» التحديات الاقتصادية
خارطة طريق سعودية - برازيلية لبحث فرص استثمارية بعشرة مليارات دولار
الشورى يطالب مكتبة الملك فهد بمنصة للبحوث والعمل في إجازة نهاية الأسبوع
"التقاعد" تطلق خدمة التظلمات إلكترونياً
رئيس الأركان: التعاون المشترك بين الدول الراعية للإرهاب والتنـظيمات يـهدد الأمـن الإقليمي والدولي
المعلمي: لا نسعى للحرب ولن نتردد في حماية أراضينا
واشنطن تستضيف اجتماع وزراء دول التحالف المناهض لداعش
مصرع وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بحجة
نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال
الحريري ينحني للعاصفة: وصلنا لطريق مسدود
ترمب يعلن مصرع «خليفة» البغدادي
الحراك العراقي يتواصل: باقون حتى «التغيير»
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