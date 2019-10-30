وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( دافوس وقوة الاقتصاد السعودي ): يتبين بجلاء من خلال انطلاق النسخة الثالثة من «دافوس الـصحراء» قوة الاقتصاد الـسعودي ومتانته، حيث انطلقت يوم أمس أعمال الـدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 بالرياض، وتعكس اجتماعات الدورة بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار ومستثمرين وخبراء من عدة دول أهمية الاستثمار بين المملكة وكبار المستثمرين في العالم، وتلك الدورة تترجم ما جاء في بنود رؤية المملكة الطموح 2030 ، ومن أهم طروحاتها الـبحث في مسائل الاستثمار بكل أشكاله وأهدافه الكبرى.والزخم الكبير في هذه الدورة حيث يشارك فيها 300 متحدث من 30 دولة يعكس أهمية التوجه العالمي لهذا الحدث الحيوي، فقد بلغت نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية تسعة وثلاثين بالمائة، وبلغت نسبة ممثلي المجموعة الأوروبية عشرين بالمائة، وقد حازت قارة آسيا على نسبة تسعة عشر بالمائة من المتحدثين، وحازت دول منطقة الشرق الأوسط على نحو خمسة عشر بالمائة، وقد أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم تلك المبادرة، وتلك مشاركات تؤكد أهمية جدول أعمال الـدورة، حيث تركز على مجموعة من المحاور الحيوية يقف على رأسها التباحث حول استكشاف الـنماذج الجديدة للابتكار والاستثمار.وواصلت : ومن شأن هذا التباحث أن يعزز العوائد المالية ويدعم الاستدامة في جوانب الحياة المتعددة، ومن المحاور المهمة أيضا التباحث حول وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التنمية، وهذه تشكل خطوة رئيسية من خطوات الاستثمار واستدامته، كما أن الـتدارس حول صناعة المجتمع المتقدم بتأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تساهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات يعد خطوة نوعية ومتقدمة حيال التركيز على أهمية الاستثمار، إضافة إلى التباحث حول البرنامج الرئيسي للدورة من مختلف جوانبه الهامة التي من شأنها دفع عجلة الابتكار وخلق الفرص الاستثمارية العديدة.وختمت : والبحث أثناء الـدورة الحالية في التغيرات الطارئة التكنولوجية والـديموغرافية وكيفية تأثير الابتكار والـعولمة وسلـوك المستهلكين علـى الـرياضة والـترفيه والاستجمام ووسائل الـتنقل والـنماذج التعليمية الجديدة وزيادة التوعية الثقافية في المدن والمجتمعات ونحوها من المسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة سوف يؤدي إلـى مرونة الاستثمار، حيث تتوجه أنظار المستثمرين إلى الرياض إيمانا منهم بأن الاستثمار له الـقدرة الفائقة على تحويل مستقبل المجتمعات إلى الأفضل، فاستشراف المستقبل يكمن في التحرك نحو بناء الاستثمارات الفاعلة لصناعة مستقبل اقتصادي جديد تنعم فيه البشرية بمزيد من الرفاهية والرخاء.// يتبع //06:02ت م0005