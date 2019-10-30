وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مبادرة الاستثمار ): برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد ، انطلقت “مبادرة مستقبل الاستثمار ” بمشاركة عالمية في أعلى مستوياتها من رؤساء الدول وصناع القرار وكبار مسؤولي الشركات والمجموعات المالية في العالم ، وهذا الحرص للحضور الرفيع يؤكد عدة حقائق مهمة تجسد في مجملها ، عنوانا مضيئا لما حققته وتحققه المملكة من إنجازات اقتصادية جذبت اهتمام العالم خاصة اقتصادياته الكبرى التي تجد في المملكة وفي خطوات رؤيتها الطموحة 2030 ، نقطة انطلاق قوية للمصالح المشتركة من خلال الاستثمارات الضخمة في مختلف المجالات ، وهو ماترجمه حصاد ساعات فقط خلال اليوم الأول بتوقيع اتفاقيات مع المملكة تجاوزت 15 مليار دولار.وأوضحت : هذه النجاحات لمحطات ـ” مبادرة مستقبل الاستثمار” لاتنظر إليها المملكة باعتبارها مصلحة في اتجاه واحد أو تصب فقط في التنمية السعودية ، إنما جعلت من المنتدى فضاء رحبا للفكر الاقتصادي والأفكار الإبداعية لتطوير الاقتصاد العالمي ، وبحث مستقبل الابتكارات وآفاق الذكاء الصناعي ، وتبادل فرص الاستثمار بين الدول ، وكثيرة هي المنافع التي يثريها المنتدى للاقتصاد الكوني من خلال هذه المناسبة التي باتت واحدة من أكبر ثلاثة منتديات عالمية ، وتعكس مكانة المملكة اقتصاديا وتعاظم إسهامها المخلص والفاعل في اكتشاف مستقبل عالم الأعمال واستشراف الصناعات المستقبلية، ومن ثم الإسهام بقوة في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي الذي تسجل فيه المملكة مركزا متقدما بل الصدارة في مجالات عديدة بالتنافسية الدولة// يتبع //06:02ت م0007