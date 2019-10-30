ريو دي جانيرو 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واستأهلت منتخبات البرازيل ونيجيريا وأنجولا لكرة القدم إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) بعدما حقق كل منها انتصاره الثاني على التوالي في مجموعته بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.وأحرز إبراهيم سعيد ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب النيجيري للفوز الثمين 3 / 2 على نظيره الإكوادوري مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة وتأهل للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته أمام أستراليا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.ويحتل المنتخب الإكوادوري المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يحتل منتخبا أستراليا والمجر المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد نقطة واحدة فقط من تعادلهما سويا 2 / 2 مساء الثلاثاء.وفي المجموعة الأولى انتزع المنتخب الأنجولي فوزا غاليا 2 / 1 على نظيره الكندي في الوقت القاتل ليرفع رصيده إلى ست نقاط، بينما حصل المنتخب البرازيلي على بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة كما ساهم في حسم البطاقة الثانية لصالح نظيره الأنجولي بعد تغلب ناشئو السامبا على نيوزيلندا بثلاثية نظيفة سجلها جورجي كايو وتاليس ماجنو ودييجو روزا في الدقائق 20 و81 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.ويتصدر ناشئو السامبا المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام أنجولا.// انتهى //07:05ت م0009