طرابلس 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق مع رئيس الحكومة الانتقالية بالجمهورية السودانية عبدالله حمدوك بالخرطوم، وأكد معيتيق أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، واتفق الجانبان على العمل بشكل مشترك لإزالة العوائق والصعاب التي تحول دون تحقيق الشراكة.وأشارت إلى مطالبة المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بتنفيذ مطالب المعلمين بما يتناسب وإمكانات الدولة المتاحة، ولا يُخل بالقوانين واللوائح النافذة، وذلك عبر إقرار خطة عاجلة متعاونين في بلورتها وتنفيذها مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.وتطرقت إلى إعلان وزير المواصلات ميلاد معتوق في تواجد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن البعثة الأممية سيكون لها مكان مخصص يسافر منه موظفوها والدبلوماسيون التابعون لها.ونقلت تأكيد المبعوث الأممي غسان سلامة وجود انقسام دولي داخل مجلس الأمن بخصوص ليبيا.ونوهت إلى تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ستركز خلال مؤتمر برلين المزمع عقده لحل الأزمة الليبية على جمع الأطراف المسلحة وتحييد القوى المتدخلة في الأزمة كشرطين لنجاح المؤتمر، مفيدا أن ألمانيا ستنتهج نسقا تدريجيا في مبادرتها لحلحلة الأزمة الليبية.وعرجت صحف ليبيا على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، وتناولا في مباحثاتهما بالقاهرة، الأوضاع في ليبيا وسبل تسويتها.// انتهى //07:18ت م0010