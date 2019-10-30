نجران 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله- ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمناسبة إقرار النظام الجديد للجامعات، وما يقدمه من فرص تعليمية عالية، ومصادر استثمارية تخدم الجامعات.وأكد الدكتور السبيعي أن النظام الجديد سيسهم في جودة الإنتاجية في جميع الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية في الجامعات، مشيراً إلى إتاحة النظام الجديد لمنح الجامعات فرصاً أكبر في بناء مواردها المادية من خلال السماح لها بالاستثمار.وأضاف مدير الجامعة أن النظام وضع الجامعات أمام فرصٍ تطويرية متعددة منها ما يتعلق بفتح فروع لها في دول أخرى وهو ما يسهم في جودة الأداء للجامعات واكتساب الخبرات العالمية وزيادة دخل الموارد المالية.وبين الدكتور السبيعي أن هذا النظام يواكب رؤية المملكة 2030, التي أصبحنا نلامس أثرها ودورها الكبير من خلال النمو في جميع المجالات بما في ذلك التعليم الذي يُعدّ أحد ركائزها الأساسية، كونها تستثمر ليتميز أبناء الوطن في بنائه من خلال مخرجات الجامعات وجودة التعليم.// انتهى //08:30ت م0014