المدينة المنورة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, أعمال مشروع نقل وتطوير سقيا زمزم "السبيل" بالساحة الجنوبية الغربية للمسجد النبوي الشريف بإشراف الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية والفنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .ونوه معاليه برعاية واهتمام قيادة المملكة بخدمة المسجد النبوي الشريف وقاصديه, وتحقيق سبل الراحة والطمأنينة .ومن جانبه, أوضح الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المهندس فيصل بن محمد الجهني أن المشروع يقع على مساحة 330 متراً مربعاً, ويهدف إلى تطوير وتسهيل العمليات المتعلقة بسبيل سقيا زمزم وخدمة ضيوف الرحمن بما يتواكب مع مستجدات التقنية الحديثة وضمان سلامة المياه والمحافظة عليها.// انتهى //08:40ت م0015