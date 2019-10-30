حائل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل ،في إطار مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية .وعلى مدى عشرة أيام تقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //08:41ت م0016