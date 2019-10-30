المجمعة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد ، الذي سيسهم - بإذن الله تعالى ـ في نقل الجامعات إلى آفاق أكاديمية وإدارية أرحب وأوسع ، وسيعزز تطوير مواردها المالية ، ويساهم في تحقيق رؤية 2030 .وبين معاليه أن هذا النظام قادر على تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات ، وسيمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وفق السياسات العامة التي تُقرها الدولة ، كما أنه سيسهم بشكل كبير في تطبيق مرتكزات رؤية المملكة فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم الجامعي ، كما أنه سيضمن تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات ، وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة ، ويقلل من اعتمادها على ميزانية الدولة ، وذلك من خلال برامج للأوقاف ، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية لتنمية مواردها المالية ، وهو بذلك سيحقق انعكاساً حقيقياً لمضامين رؤية المملكة في التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثيةوالإدارية .وأكد أن الدولة - حفظها الله – لا تألوا جهداً في تقديم ما يحقق جودة البيئة التعليمة المناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن، لذا فإن النظام الجديد للجامعات أتاح للجامعات إنشاء فروع لها خارج المملكة ، كما سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة ما يعني أن الجامعات السعودية يجب أن تكون قادرة على المنافسة من خلال تطوير أنظمتها ، ورفع كفاءة أدائها ، وإعادة هيكلة النظام التعليمي لها ، وهو ما يتوافق مع رؤية ( 2030 ) ، التي يأتي من أهدافها أن تكون خمس جامعات من الجامعات السعودية ضمن أفضل 200 جامعة في العالم .// انتهى //08:52ت م0018