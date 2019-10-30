جدة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الجموم والكامل والليث وبحرة وخليص ورابغ.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً.// انتهى //08:58ت م0019