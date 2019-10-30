الخرطوم 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على ترأس رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي أمس، بمقر جامعة الدول العربية، اجتماع اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في البرلمان العربي.وعرجت على اتفاق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد عمر معيتيق، على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعاون بين البلدين.وأبرزت دعوة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في بيان، السلطات اللبنانية إلى العمل بسرعة لتشكيل حكومة جديدة وفق المعايير الدستورية تلبي تطلعات الشعب.ولفتت الانتباه إلى مطالبة جامعة الدول العربية جميع المنظمات والهيئات الدولية في مقدمتها محكمة الجنايات الدولية بالعمل على ملاحقة قيادات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجميع المتطرفين الذين ارتكبوا وقاموا بالمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتصفيتهم بدم بارد.وأشارت إلى مواصلة عشرات الآلاف من العراقيين الاحتشاد في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، أمس ، في خامس يوم على التوالي من الاحتجاجات.ونقلت عن وزارة الدفاع في الجزائر أن الجيش دمر 19 مخبأ للإرهابيين إثرعملية تمشيط بمنطقة جبل الرفاعة في ولاية باتنة شرقي البلاد.// انتهى //09:07ت م0020