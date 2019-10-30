حائل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو وليّ عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الجامعات الجديد.وأكد معاليه أهمية النظام الجديد في ضمان مستقبل الجامعات السعودية وفقاً لمنظومة يدفعها هذا النظام إلى آفاق جديدة من التميز تحقيقاً لمضامين رؤية المملكة 2030 فيما يخص جوانب التعليم الجامعي في التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية والبحثيّة لتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات في شؤونها الأكاديمية والمالية والإدارية وفق السياسات العامة للدولة.وأشار إلى أن نظام الجامعات الجديد سيسهم في النهوض بمنظومة العمل الجامعي وتطوير العملية التعليمية والبحثيّة وكذلك رفع مؤشرات الأداء وربط الجامعات ومخرجاتها بسوق العمل الأمر الذي يدفع إلى التطوير وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة في النهوض ببيئة التعليم الجامعي بما يسهم في الرقي بالمجتمع السعودي الذي بات مجتمعاً شاباً غنياً بالموارد البشرية ويتطلع إلى كل سبل التطور الذاتي والجودة والتميز .وبين معاليه أن جامعة حائل تسعى في خطتها الاستراتيجية وبرامجها الأكاديمية إلى تحقيق مضامين رؤية المملكة في تحقيق معايير الجودة والتطوير ورفع مؤشرات الأداء وفقاً لمبادئ التصنيف الدولية, منوهاً بالدعم الذي تجده الجامعة بفضل الله من ولاة الأمر - حفظهم الله - .// انتهى //09:08ت م0021