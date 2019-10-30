سكاكا 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة ومنسوباتها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ بمناسبة صدور الموافقة السامية على النظام الجديد للجامعات.وأكد معاليه أن هذا النظام يتعامل مع الجامعات باعتبارها كيانات قادرة على التأثير في التنمية العلمية والتعليمية والمجتمعية في فضاء تتمتع فيه بالحرية المسؤولة، فتكون هي من تبني نفسها بوضع لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وهياكلها التنظيمية، وتحدد برامجها وتخصصاتها بالتوافق مع التنمية المستدامة والفرص المتاحة في ميدان العمل، وكذلك حوكمة أعمالها من خلال إنشاء مجلس أمناء بصلاحيات وحرية منضبطة تصل لإمكانية افتتاح فروع للجامعات خارج المملكة وكذلك افتتاح جامعات دولية داخل المملكة، وكل هذه المكتسبات ستحدث حالةً من التنافس بين الجامعات لتحقيق مؤشرات أداء متقدمة تمكنها من تحقيق أهدافها وزيادة مواردها وتقليل نفقاتها واعتمادها على الدولة.وأضاف " لقد بدأنا نجني ثمار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، فالنظام الجديد للجامعات سيحفزها بشكل كبير على توفير إيراداتها من المصادر والفرص الاستثمارية الممكنة من أوقاف وشركات وشراكات مع القطاع الخاص، وكل ذلك يعين الجامعات في تطبيق الاستثمار الأمثل لمواردها البشرية والأكاديمية والإدارية".وقدّم الدكتور البشري التهنئة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بمناسبة صدور الموافقة، وعلى جهوده الواضحة في تحريك الجامعات ودعمها لتحقق رؤية وتطلعات القيادة، ولجميع قيادات ومنسوبي الجامعات بهذه الموافقة التاريخية التي تعتبر بمثابة تأسيس جديد للجامعات.// انتهى //09:27ت م0024