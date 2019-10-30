بريدة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً الخميس، الاحتفاء بحصول محافظة عنيزة على جائزة المدينة العربية المسؤولة مجتمعياً 2020 م، التي أطلقتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية في عام 2015 م ،وذلك بمركز التنمية الاجتماعية بعنيزة.وتأتي الفعالية ضمن البرامج الرئيسية للمؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية لعام 2019م، الذي سيقام تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للمدن المستدامة.وتعتمد رؤية الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على مبادئ التميز في الإنجاز، والمهنية في الأداء، لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم الاستشاري والتدريبي والمعلوماتي للشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية في الدول العربية والشرق الأوسط، بما يجسد مبادئ ومعايير تلم المسؤولية في استراتيجياتها وعملياتها وخدماتها الأساسية بما يحقق التنمية المستدامة لها وللمجتمعات التي تعمل ضمنها، من خلال متخصصين ، وبرامج معتمدة، وتحالفات و شراكات وطنية واقليمية ودولية.يذكرأن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أطلقت مبادرة نوعية تمثلت في " جائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا " وتمنح للمدن العربية التي تتبنى مبادرات مسؤولة تتوافق مع المعايير العالمية في مجالات المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.// انتهى //09:34ت م0025