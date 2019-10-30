الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسدشن مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة حائل محمد بن نوح الغويري مكتب الأحوال المدنية بالسجن العام بالمنطقة، بحضور مدير عام السجن العام بحائل العقيد سعد بن احمد عسيري.وأوضح الغويري أن المكتب سيقدم خدمات الأحوال المدنية كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما وتسجيل الواقعات المدنية كالميلاد والوفاة والزواج والطلاق، لافتاً إلى أن الهدف من هذا المكتب هو خدمة نزلاء السجن والسرعة في تقديم الخدمات لهم دون تكلفة الانتقال لمكاتب الأحوال المدنية.وبين أن الأحوال المدنية حريصة على تقديم أفضل الخدمات لكافة أفراد المجتمع بما فيهم نزلاء السجون، وسط متابعة وحرص كبيرين من قبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.وأشار الى أن هذا المكتب يعد ضمن سلسلة المكاتب التي تفتتحها الأحوال المدنية باستمرار، والمجهزة بأحدث وسائل التقنية , مؤكدًا استمرار جهاز الأحوال المدنية في التعاون المثمر مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم مصالح المواطنين.// انتهى //10:25ت م0035