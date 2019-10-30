الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.وأكد الدكتور الأسمري على أن نظام الجامعات الجديد ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء جاء متوافقا مع أهداف وغايات رؤية المملكة 2030 ، حيث تتيح بنود نظام الجامعات للاستثمار مع القطاعات الأخرى ، والاستقلالية ، وتفعيل الموارد المالية ، وتأسيس الشركات ، إضافة إلى إنشاء الأوقاف وفق السياسة العامة للدولة ، أيضا اختيار قيادات الجامعة ، وخلق فرص وظيفية ، وفي التوجه الدولي السماح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية، إلى جانب العديد من البنود التي تؤكد على المضي في تنفيذ خطط الدولة الانتاجية .وأضاف أن نظام الجامعات الجديد يظهر حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله -، على النقلة النوعية للجامعات السعودية لتؤدي الأدوار الإنتاجية التي تتداخل مع مشروعات رؤية المملكة 2030 ، عبر التوسع في مجال الاستثمار وتنظيم آليات اقتصاديات التعليم الأكاديمي ، مع استمرار تخصيص الدولة ميزانيات للجامعات ، إضافة إلى بنود الرسوم الدراسية والرسوم على الخدمات ، وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف .وأشار إلى أن النظام الجديد ركز على الجوانب الإدارية والأكاديمية والمالية ليجعل الجامعات تتحول إلى قطاعات فاعلة ، مع المحافظة على مسؤولياتها الأساسية : التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع .ونوه إلى أن الجامعة استحدثت جهاز يشرف على البرامج باسم مجلس أمناء الجامعة، وفي إطار تصنيف الجامعات فقد تم تصنيفها إلى بحثية وتعليمية وتطبيقية, لتكون مواكبة للمرحلة القادمة التي ستشهد تنفيذ جميع برامج رؤية المملكة 2030 .وقدم معاليه بهذه المناسبة من الحياة الجامعية الجديدة الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على الجهود التي بذلها مع لجان مشروع نظام الجامعات، متمنيًا النجاح للنظام الجامعي الجديد الذي يحقق تطلعات المجتمع الجامعي وقطاعات الدولة .//انتهى//10:35ت م0038