الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسغادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له, الرياض اليوم, عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" .وكان في وداع جلالته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد, ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //10:46ت م0039