الدمام 02 ربيع الأول 1441 هــ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية غداً، ورشة عمل للتعريف ومناقشة الاستفادة من منصة الرصد السياحي، لعموم الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة والمستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة ، لغرض دعم المستثمرين للتسجيل في المنصة لما له من دور في توفير المعلومات والبيانات اللازمة ، وذلك في فندق كارلتون المعيبد بالخبر.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن الهيئة تهدف من منصة الرصد المساندة في النهوض بالصناعة الفندقية والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة وقطاع الإيواء السياحي الذي يعد أحد أبرز مجالات التنمية السياحية والاقتصادية.// انتهى //10:47ت م0041