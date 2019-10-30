الباحة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسوقّع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط أمس، عقد مشروع سفلته وأرصفة وإنارة, ومشروع تأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة بمحافظة العقيق، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 3.755.750 ريالاً، وذلك في مكتبه بالأمانة، بحضور بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالعزيز المالكي, ورئيس بلدية محافظة العقيق علي المحيا.وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف محافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي.// انتهى //10:47ت م0042