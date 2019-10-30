رام الله 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها.وتحدثت صحف فلسطين عن دعوة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ، أوروبا المؤمنة بقيم التسامح والعيش المشترك والعدالة، إلى أن تقف موقفاً موحداً في حماية الشرعية الدولية وإنقاذ العملية السياسية ومبدأ حل الدولتين، من خلال اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيد الأمل بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية.وأوردت تأكيدات البرلمان العربي دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية كمدخل لإنهاء الانقسام .وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات أمين عام حزب الاستقلال المغربي نزار بركة، أن الحزب حريص على تسخير كل الإمكانات والجهود لتعزيز العلاقة وتطويرها مع حركة فتح من منطلق إيمانه ودعمه اللامحدود للقضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية.ونشرت صحف هذا اليوم مطالبة جامعة الدول العربية جميع المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، بملاحقة قيادات الاحتلال الإسرائيلي وجميع المتطرفين الذين ارتكبوا مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتصفيته بدم بارد، وإلزام سلطات الاحتلال بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن تلك المجازر التي ارتكبتها، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وتحدثت عن تحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم ، من استكمال المخطط الاستيطاني في جنوب غرب نابلس.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإعلان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، أنه سيقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية تهز البلاد.وتطرقت إلى إعلان حزب العمال البريطاني المعارض، بأنه سيؤيد دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات في ديسمبر، رغم عدم تحديد الموعد بعد.// انتهى //10:54ت م0045