الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب مصطفى الرميد في مقر الوزارة بالرباط، أمس وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية عساف بن سالم أبو اثنين وذلك في إطار زيارته الحالية الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المغربية الشقيقة.وفي مستهل الاستقبال رحب المصطفى الرميد بالوفد، مؤكداً أن تلك الزيارات تهدف لتبادل الرؤى والأفكار وصولاً إلى التطلعات والأهداف المنشودة في تعزيز العلاقات الثنائية .بدوره بين رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية عساف بن سالم أبو اثنين أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين .وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .حضر الاجتماع أعضاء وفد مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المغربية، ورئيس مجموعة الصداقة المغربية السعودية في مجلس المستشارين المغربي الحسن سيلغوه وعدد من المسؤولين في الوزارة .// انتهى //10:57ت م0046