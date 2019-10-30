الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، غداً ، محاضرة بعنوان (الأمر باتباع السنة والتحذير من ردها)، يلقيها فضيلة عضو هيئة كبار العلماء, المدرس بالحرمين الشريفين الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض بعد صلاة المغرب.وأوضح الإعلان الصادر من إدارة شؤون الدعوة والإرشاد بالفرع، أن سماحة مفتي عــام المملكة, رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، سيقوم ــ بمشيئة الله ــ بالتعليق على ما جاء في المحاضرة، والإجابة على استفسارات الحاضرين.كما سيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بنقل مسموع ومرئي للمحاضرة على روابط المكتب، ونقلها بعد التسجيل على اليوتيوب.// انتهى //11:02ت م0047