أبها 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الجامعات الجديد، مؤكدا أن هذا النظام يأتي في إطار السعي الحثيث للارتقاء بالعمل في مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاع التعليم من لدنهما من عناية كبيرة ودعم لامحدود، كما شكر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي نائبه لشؤون الجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على ما تم بذله من جهود أثمرت إقرار النظام الجديد للجامعات وعلى ما تحظى به الجامعات من اهتمام ودعم كبيرين.ونوه السلمي بما تضمنه نظام الجامعات الجديد وما تترجمه ملامح ومواد النظام من اتجاه يعكس حرص القيادة الحكيمة ويتسق مع رؤية المملكة 2030 ويراعي الاستقلالية المنضبطة ويرسم طريق تطبيقها بخطى ثابتة تراعي مبدأ التدرج من خلال البداية بـ 3 جامعات.وأكد السلمي أن النظام سيحدث نقلة نوعية في عمل الجامعات ، حيث أنه راعى المرحلة واستشرف أهداف المملكة المستقبلية وما يشهده العالم من تغير حيث اهتم بجوانب التعليم وأتاح للجامعات إقرار برامجها وتخصصاتها واختيار قياداتها على أساس الكفاءة، كما اهتم بالبحث العلمي والجودة وتنمية الموارد المالية للجامعات بما يجعلها تتمكن من أن تكون مؤسسات منتجة وذات موارد ذاتية مع العمل على تطوير الأوقاف وتأسيس الشركات وإيجاد مصادر تمويل جديدة وخفض الكلفة التشغيلية والعناية بالهياكل التنظيمية والممارسات الإدارية.// انتهى //11:04ت م0048