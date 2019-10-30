مكة المكرمة 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واستواصل الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام تقديم برامجها الإرشادية لقاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين وطلبة علم من خلال مركز صفة العمرة ومركز الرسالة المحمدية .ويقدم مركزصفة العمرة العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية منها عرض مرئي لصفة العمرة باللغات (العربية ،الإنجليزية،الإندونيسية ،الأوردية)، فيما يقدم مركز الرسالة المحمدية عرضاً مرئياً لبعض الأخطاء والمخالفات الشرعية إلى جانب توزيع كتب العقيدة وكتب علمية بعدة لغات.// انتهى //11:54ت م0068