مكة المكرمة 2 ربيع الأول 1441هـ الموافق 30 أكتوبر 2019م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي قسم العلوم الشرعية اليوم, التصفيات الختامية على مستوى الإدارة لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المحلية لحفظ القرآن الكريم " بنات " بجميع الفروع للعام الدراسي ١٤٤١ه، في دورتها (٢٢) .وشاركت في المسابقة ١٥ طالبة, أتممن الحفظ بالفرع الثاني والثالث والرابع والخامس, فيما لم يشارك أحد بالفرع الأول والسادس حيث هدفت المسابقة إلى تحفيز الطالبات على حفظ كتاب الله تعالى ، مع تحفيز الطالبات في التعليم على الاهتمام بالقرآن الكريم ، واستثمار أوقات الطالبات فيما يفيدهن في الوعي الشرعي.وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تدل على اهتمام الدولة الرشيدة بحفظة القرآن الكريم ، مؤكدةً على ضرورة تطبيق ما جاء في القرآن الكريم وانعكاسه على السلوك فالحفظ بحد ذاته غير كافٍ، فالمسؤولية عظيمة على حافظات كتاب الله لأنهن القدوة الحسنة والأثر الطيب للجميع ، منوهة بأن حفظ القرآن الكريم له بالغ الأثر على المستوى التحصيلي الواضح للطالبات عن غيرهن وهذه هبة ومنة من الله عز وجل لهن .تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تضمنت ٦ فروع أولها حفظ القرآن كاملًا مع حُسن الأداء والتجويد وتفسير معاني مفردات القرآن الكريم كاملًا ، والفرع الثاني كان في حفظ القرآن كاملًا مع حُسن الأداء والتجويد ، والفرع الثالث حفظ عشرين متتالية مع حُسن الأداء والتجويد والفرع الرابع حفظ عشرة متتالية مع حُسن الأداء والتجويد ، والفرع الخامس حفظ خمسة متتالية مع حُسن الأداء والتجويد ، والسادس بحفظ ثلاثة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد " خاص بأبناء شهداء الواجب" .فيما شملت الجائزة عدة شروط أوجبت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن لايزيد عمرها عن (٢٤) عامًا ، كما يجب ألا تشارك مرة أخرى في الفرع نفسه أو أدنى منه وذلك في جميع الفروع ويستثنى من ذلك الفرعين الأول والثاني فيحق لها المشاركة فيهما حال عدم الفوز مرة واحدة فقط ، كما يجب أن تكون المرشحة فازت على مستوى منطقتها ، وأن تلتزم الفائزة بالمشاركة في أي مسابقة لحفظ القرآن الكريم ترى الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مناسبة الترشيح لها.// انتهى //11:55ت م0069